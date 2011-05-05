У Харкові розпочалася Х літня Універсіада України

Харків. 5 травня. УНІАН. У Харківському палаці спорту відбулося відкриття Х літньої Універсіади України.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, в урочистій церемонії відкриття взяли участь президент Спортивної студентської спілки Василь КРЕМЕНЬ, голова Комітету з фізичного виховання та спорту В’ячеслав ГАМОВ, заступник губернатора Вадим ЛАНДСМАН, начальник Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Роман ШАПОВАЛ, депутати Харківської облради, ректори харківських ВНЗ.

На церемонії відкриття відбулися показові виступи студентів Харківської державної академії фізичної культури.

В.КРЕМЕНЬ відзначив, що значення цих змагань щороку зростає. Він наголосив, що універсіада, крім спортивного, має ще й соціальне значення, оскільки «це приклад для дітей, пропаганда занять фізкультурою і спортом, цінності здоров`я і здорового способу життя».

Довідка УНІАН. За підсумками Універсіади буде сформована національна збірна команда студентів, яка представить Україну на Всесвітній універсіаді у м. Ченжен (Китай) з 12 по 23 серпня. На початковому етапі в Х літній Універсіаді України візьмуть участь близько 900 тис. студентів, у фінальній частині - близько 10 тис. студентів. Універсіада проводиться з 29 видів спорту з березня по липень.