Держприкордонслужба в 2011 р. планує найняти 2 тисячі контрактників

Харків. 12 травня. УНІАН. Державна прикордонна служба України в 2011 році планує працевлаштувати на контрактній основі 2 тисячі військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові сказав Голова Державної прикордонної служби України (ДПСУ), генерал армії України Микола ЛИТВИН.

«По контрактній службі ми повинні прийняти 2 тисячі чоловік у цьому році», - сказав він.

При цьому, за словами М.ЛИТВИНА, задля зменшення відтоку офіцерських кадрів ДПСУ удвічі зменшила замовлення на підготовку курсантів у Національній академії Прикордонних військ України.

«Ми в два рази зменшили кількість курсантів у нашому вищому навчальному закладі, відтік у нас менший пішов офіцерів», - зазначив М.ЛИТВИН.

За його словами, ДПСУ «економно підходить до використання бюджету», що дає змогу підвищувати грошове забезпечення прикордонників.