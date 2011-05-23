Металіст уп’яте виграв бронзу

Харків. 23 травня. УНІАН. У матчі останнього, 30-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст завдав київській Оболоні поразки на її полі.

Гра, що пройшла в Києві на стадіоні «Оболонь», завершилася з рахунком 2:0 на користь харків’ян.

Обидва голи у Металіста забив аргентинець Крістальдо (14, 25)

Склад Металіста: Дишленкович, Пшеничних, Обрадовіч (к), Березовчук, Вільягра, Едмар, Валяєв, Хав`єр (Ткачов, 85), Девіч (Воробей, 80), Олійник, Крістальдо (Шелаєв, 54). Запас: Старцев, Романчук, Шарпар, Штетіна.

В Металіста попередження отримали Пшеничних (7), Валяєв (16), Березовчук (45), Вільягра (56), Дишленкович (74). В Оболоні: Баранець Б. (34), Панас (45), Лупашко (72)

Набравши у 30 матчах 60 очок, Металіст відстояв третє місце в Турнірній таблиці Чемпіонату.

Коментуючи сезон, головний тренер Металіста Мирон Маркевич на післяматчевій прес-конференції назвав цей рік найважчим для його клубу.