На Харківщині розбираються з нерадивими батьками

Харків. 27 травня. УНІАН. З початку року органи прокуратури Харківської області порушили 10 кримінальних справ за фактами злісного ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків, що призвело до тяжких наслідків.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили вeпрес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу захисту прав і свобод дітей прокуратури області Аллу ПРАВОСУД.

За її інформацією, сьогодні на обліку служб у справах дітей області перебуває понад 1200 родин, де виховується майже 2,5 тис. дітей. Водночас, із числа цих родин під соціальним супроводом центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 257 родин.