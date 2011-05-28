Союз азербайджанців світу вітає співвітчизників з Днем республіки

Харків. 28 травня. УНІАН. Союз азербайджанців світу привітав співвітчизників з Днем республіки, який відзначає сьогодні кавказька держава.

Привітання від імені своєї організації висловив віце-президент МАК, герой козацького народу, маршал Міршахін ІСМАІЛОВ.

«XX век, - йдеться у привітанні, - вошел в историю не только как век науки и техники, но и как столетие национального возрождения, освобождения народов от колониализма и образования национальных государств.

В результате произошедшей в России в 1917 году революции завершилась эра правления династии Романовых. Распалась Российская империя. Настал час, когда народы сами должны были решить свою судьбу. Воспользовавшись этим историческим шансом, воспитанные в национальном духе и самосознании лучшие сыны Азербайджана в главе Мамед Амин Расулзаде объявили о создании Азербайджанской Демократической Республіки (АДР). Провозглашенная 28 мая 1918 года, она стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем Востоке. Это была парламентская республика. АДР приняла государственные атрибуты - флаг, герб, гимн. На ее трехцветном флаге гармонично сочетались тюркизм, ислам и европейское начало. Однако АДР суждено было просуществовать всего 23 месяца. 28 апреля 1920 года 11-я Красная армия большевиков оккупировала Баку, и республика пала.

День республики - день восстановления государственной независимости Азербайджана - с 1990 года отмечается как государственный праздник».