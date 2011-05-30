Податкова міліція виявила в Харкові чотири підпільні ігрові зали

Харків. 30 травня. УНІАН. Працівники податкової міліції під час перевірки території Торгового центру «Барабашове» у Харкові виявили чотири підпільні ігрові зали.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Харківській області, в залах без будь-якої дозвільної документації були встановлені та діяли 115 ігрових автоматів та 4 гральні столи типу «Рулетка».

Податківці склали протоколи вилучення гральних пристроїв та здали їх представникам торговельного центру під відповідальну охорону до прийняття процесуального рішення – порушення кримінальної справи за ст. 203-2 Кримінального Кодексу України (зайняття гральним бізнесом).

Приблизна вартість вилученого ігрового обладнання становить 975 тис. грн.

Наразі організатори «грального бізнесу» оштрафовані на 7,68 млн. грн., на гравців, затриманих під час перевірки гральних закладів, відповідно до ст. 181 КУАП, накладено адміністративний штраф у розмірі 51 грн.