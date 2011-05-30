Харківська облдержадміністрація заснувала премію Рєпіна

Харків. 30 травня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація заснувала премію імені Іллі Рєпіна.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав губернатор Михайло ДОБКІН.

«Метою запровадження премії є популяризація творчого надбання всесвітньо відомого художника, одного із засновників української національної школи живопису Іллі Рєпіна, а також підтримка розвитку сучасного реалістичного мистецтва, залучення широкого кола громадськості до участі в культурному житті регіону та створення сприятливого середовища для соціалізації творчої особистості», - йдеться у повідомленні.

Премія буде вручатися щорічно у серпні до Дня народження живорписця.

До організаційного комітету з присудження премії імені Рєпіна увійшли, зокрема, заступник губернатора Євген САВІН, перший заступник голови обласної ради Олена ОЛЕШКО, директор Департаменту культури Харківської міської ради Світлана БАБИЦЬКА, директор комунального закладу «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна» Світлана БУЧАСТА, представники обласної і районної влади та видатні діячі культури. Оргкомітет очолили голова облдержадміністрації М.ДОБКІН та голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ.

З 2011 року фінансування премії буде проводитися за рахунок бюджетних призначень обласного бюджету по галузі «Культура і мистецтво».

Довідка УНІАН. Ілля Юхимович Рєпін (24 липня (5 серпня) 1844 - 29 вересня 1930) - художник, живописець, майстер портретів, історичних та побутових сцен, мемуарист, автор низки нарисів, які склали книгу спогадів «Далеке близьке». Народився в сім`ї військового поселенця Юхима Васильовича Рєпіна (1804-1884) в місті Чугуєві Харківської губернії Російської імперії. У 1863 році вступив до Академії мистецтв у Петербурзі. У 1872 році за програмну роботу «Воскресіння дочки Яіра» отримав Велику золоту медаль і право на 6-річне навчання в Італії і Франції, де завершив художню освіту. У 1882 році переїздить до Петербурга, де стає діяльним членом Товариства пересувних художніх виставок, до якого він приєднався з 1874 р. У 1893 р. Рєпін став дійсним членом Петербурзької Академії мистецтв. У 1894-1907 роках він - професор-керівник майстерні в Академії мистецтв, а в 1898-1899 рр. - ректор Академії. Останні тридцять років життя Рєпін провів у садибі «Пенати» у селищі Куоккала у Фінляндії.