«Укрспецекспорт» допоможе заводу Малишева погасити борги із зарплати

Харків. 3 червня. УНІАН. Держкомпанія «Укрспецекспорт» надасть ДП «Завод ім. Малишева» - головному виробнику бронетехніки в Україні - допомогу в погашенні боргів із заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засідання обласної тристоронньої соціально-економічної ради в Харківській облдержадміністрації заступника генерального директора заводу ім. Малишева економічних питань Андрій ЗИМА.

За його словами, загальна сума невиплаченої зарплати на заводі на 1 червня становила 33,2 млн. грн., і одними з головних причин цього є недофінансування контрактів державного замовлення та загалом відсутність фінансування виробництва протягом нинішнього року.

«Фінансове становище заводу різко погіршилося через невиплату замовником грошей за роботу заводу. Через недофінансування контрактів державного оборонного замовлення і відсутність фінансування протягом цього року завод вклав власні кошти в реалізацію проекту «Булат» - 34,5 млн. грн. та проекту «Оплот» - 15,5 млн. грн. Виходить 50 млн. грн. ми вклали самі. А на черзі у нас ще 6 танків, які ми повинні відвантажити», - сказав А.ЗИМА.

Він повідомив, що для виходу зі становища фінансову допомогу заводу запропонувала держкомпанія «Укрспецекспорт».

«Керівництво компанії нещодавно приїжджала до Харкова. Була досягнута домовленість про те, що компанія буде надавати заводу фінансову допомогу в розмірі близько 5 млн. грн. на тиждень. Фінансування розпочнеться з наступного тижня. З цих коштів працівникам заводу буде виплачено 12 млн. грн.», - повідомив А.ЗИМА.

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» - головний виробник бронетехніки в Україні. У співробітництві з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування (ХКБД) підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

Державна компанія «Укрспецекспорт» (Київ) - уповноважений державою посередник, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

На знімку: продукція заводу ім. Малишева.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА