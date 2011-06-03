Харківська область отримала диплом за кращу експозицію на «Агро-2011»

Харків. 3 червня. УНІАН. Експозиція Харківської області визнана однією з кращих на XXІІІ Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2011», повідомляє сайт облдержадміністрації.

Диплом за кращу експозицію делегації Харківської області вручив міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, у виставці-ярмарку «Агро-2011» представлені всі регіони України, а також стенди 29 іноземних держав. Стенд Харківської області виконаний у вигляді «Дзеркального струменя» у натуральну величину. Представляють Харківську область понад 50 підприємств міста й області, серед яких Харківський м`ясокомбінат, завод шампанських вин, бісквітна фабрика, Харківський молочний комбінат, Харківський тракторний завод, завод ім. Фрунзе, лікеро-горілчаний завод «Прайм», птахофабрика «Зоря», а також інші сільськогосподарські та сільгосппереробні підприємства регіону.