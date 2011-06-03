Завтра в Саржиному яру ТЮГ покаже виставу
22:18, 03 червня 2011Харьків
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Дітей пригостять морозивом
Харків. 3 червня. УНІАН. Вистава до Дня захисту дітей відбудеться в Саржиному яру 4 червня об 11.00, повідомляє сайт міськради.
Організатори свята - адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради.
Актори театру покажуть маленьким харків`янам казкову виставу про правила дорожнього руху. До початку вистави відвідувачів Саржиного яру очікує конкурсно-розважальна програма. Як призи на святі діти отримають морозиво.
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