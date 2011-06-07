Добкін відправить другу групу держслужбовців на навчання до Сінгапуру

Харків. 7 червня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація продовжить навчання держслужбовців у Сінгапурі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, про це поінформував у ході зустрічі з групою держслужбовців, які пройшли навчання у Коледжі державної служби в Сінгапурі, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Він повідомив, що вже мовиться про формування другої делегації державних службовців, які поїдуть в Сінгапур отримувати управлінські навички.

За словами М.ДОБКІНА, таке навчання дуже корисне і для самих чиновників, і для держави та регіону, де вони реалізовують свої вміння. «У кожного державного службовця, що побував у Сінгапурі, є перспективи зростання. Це люди, які роблять перші кроки у державному управлінні, і те, які знання вони отримають на початку свого шляху, буде визначати те, наскільки вони будуть ефективними для держави та регіону», - сказав М.ДОБКІН. «Ми, - додав він, - спеціально відібрали всі напрямки роботи - соціальну, гуманітарну політику, ЖКГ, економіку, і кожен по своєму напрямку привіз багаж нових знань. Перш за все, він стосується організації роботи, і якщо хоча б 10% з цих знань вони зможуть застосувати, то ми можемо вважати, що ця поїздка була не даремною».

М.ДОБКІН запропонував молодим чиновникам організувати зустріч зі Студентською радою при облдержадміністрації та розповісти їм про свою поїздку. «Ви не на багато старші членів Студентської ради. Я гадаю, що ви зможете на доступній мові розповісти їм, що на землі бувають реальні речі, які з боку здаються дивами», - зазначив він.

Також керівник області повідомив, що існує пілотний проект, в рамках якого в Харків з лекціями приїдуть викладачі з Сінгапуру. «Вони разом з нашими викладачами, - сказав він, - прочитають низку лекцій у нашому місті». «Це, - додав губернатор, - була пропозиція, яку висловив посол, і ми його тільки підтримуємо. Враховуючи, з якими емоціями приїхали наші молоді фахівці, це дуже хороша ідея».

Підбиваючи підсумки зустрічі, М.ДОБКІН підкреслив, що в основі всіх успіхів жителів Сінгапуру лежить праця, а головний потенціал держави - люди, у яких йдуть головні капіталовкладення країни. На його думку, Україна має врахувати досвід Сінгапуру і побудувати успішну державу.

«У нас дуже хороші перспективи, у нас дуже хороший людський потенціал. Сьогодні пролунала така фраза, що головний потенціал Сінгапуру - люди, і головні капіталовкладення йдуть у людей, їх знання, розум і можливість розвивати національну економіку і національну безпеку. Сінгапур за 40 років став успішною країною. Ми пройшли свої перші 20 років. На другі 20 років Президент поставив завдання увійти в 20-ку країн Європи. Я гадаю, що це завдання мінімум, а завданням максимум є будівництво в Україні свого Сінгапуру», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, 22-28 травня делегація з 20 державних службовців Харківської області відвідала Республіку Сінгапур, де пройшла навчання у Коледжі державної служби Сінгапуру. У ході навчання молоді фахівці ознайомилися із сучасними моделями державного управління в питаннях сталого розвитку територій та міст, бюджетного та ресурсного менеджменту, а також управління у сфері муніципального житлово-комунального господарства. Харківським держслужбовцям були представлені основи унікальної концепції ефективного державного менеджменту, яка стала однією з важливих умов стрімкого економічного зростання Сінгапуру.