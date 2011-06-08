Лубківський: пропускна спроможність аеропорту «Харків» відповідає євростандартам

Харків. 8 червня. УНІАН. Пропускна спроможність міжнародного аеропорту «Харків» відповідає євростандартам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові після офіційного тестування пропускної спроможності МА «Харків» сказав журналістам директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

За його словами, вперше в Україні, в аеропорту «Харків», була протестована система передачі даних «APIS», яка в рази дозволяє прискорити проходження пасажирами митного контролю.

«Зараз проходить тестування харківського аеропорту, і ми вже одержали перші позитивні результати, які базуються на тому, що дуже успішно працює прикордонна поліція, прикордонники. Зараз час оформлення однієї людини становить орієнтовно 20-30 секунд. Це стало можливим завдяки запровадженню, віртуальному поки що запровадженню, системи APIS, яка дозволяє отримувати дані про пасажирів ще до їхнього прибуття у пункт призначення», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він наголосив, що в харківському аеропорту успішно використаний досвід проведення цьогорічного фінального матчу Ліги Чемпіонів у Дубліні.

«Сьогодні така система була запроваджена. Мені дуже приємно, що харківські авіатори використали той досвід проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів у Дубліні. Це все сучасні європейські вимоги і стандарти. Те, що застосовано цю систему, це велика справа», - зазначив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

За словами віце-прем’єр-міністра України - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНИКОВА, який також був присутній на офіційному тестуванні аеропорту, система APIS, крім скорочення часу на оформлення пасажира, допоможе виявляти футбольних хуліганів.

«У всіх аеропортах буде стояти така система, і в момент посадки літака на українському кордоні вже буде видно, хто ця людина. Це не тільки в плані скорочення часу, але й у плані безпеки. Є списки вболівальників, які відзначаються, м’яко кажучи, неадекватною поведінкою, тому український кордон і міліція будуть бачити це завчасно», - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

Як передавав УНІАН, сьогодні в Міжнародному аеропорті «Харків» відбулося офіційне тестування пропускної спроможності нового пасажирського терміналу. На заході були присутні віце-прем’єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ, директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС.

Під час тесту відбулося відпрацювання основних маршрутів руху пасажирів у новому терміналі аеропорту в звичайному та реверсивному режимі, в режимі «внутрішніх рейсів» з визначенням реальної пропускної спроможності нового терміналу «Міжнародного аеропорту Харків» під час проведення Євро-2012, визначення реальної необхідної кількості місць парковки для автобусів і коучів (шатлів) на привокзальній площі в частині, яку обслуговує новий термінал.

Крім того, відпрацьовувалися організаційні заходи щодо перевезення великих груп уболівальників від стадіону до аеропорту і назад в реальних умовах, заходи безпеки та диспетчерські графіки руху транспорту.

Довідка УНІАН, 27 квітня 2011 року в Міжнародному аеропорту «Харків» уже відбувся пре-тест пропускної спроможності нового пасажирського терміналу. Захід пройшов у рамках підготовки об`єкту до прийому уболівальників Євро-2012, які прибудуть до Харкова на матчі турніру наступного року. За оцінками організаторів заходу, пре-тест пройшов успішно, хронометраж підтвердив готовність харківського аеропорту до фінального тестування.

Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту. Реконструкція об’єкту проводиться у форматі приватно-державного партнерства. Модернізація аеровокзального комплексу (включаючи будівництво двох нових терміналів) і впорядкування прилеглої території здійснюється за рахунок інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО. Реконструкція аеродромного комплексу, включаючи будівництво нової злітно-посадочної смуги, фінансується за рахунок коштів держбюджету України.

Група компаній DCH - одна з найбільших бізнес-груп України, що має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, впливовий український бізнесмен, входить в ТОП-10 найбільш спроможних українців (за версією українського журналу «Форбс», 2011 р.), генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012. Вклав у підготовку міста до турніру понад 250 млн. дол.