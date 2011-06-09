В річці Харків потонула жінка

Харків. 9 червня. УНІАН. У річці Харків під час купання потонула жінка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося 8 червня неподалік від вулиці Барабашова.

За даними прес-служби, жінка 1988 року народження відпочивала з компанією та вживала алкогольні напої. В стані сп’яніння вона пішла купатися та на очах її друзів потонула. Вони зателефонували на рятувальну водолазну станцію, працівники якої й дістали жінку з води.