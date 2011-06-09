В річці Харків потонула жінка
09:26, 09 червня 2011Харьків
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На очах у компанії
Харків. 9 червня. УНІАН. У річці Харків під час купання потонула жінка.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося 8 червня неподалік від вулиці Барабашова.
За даними прес-служби, жінка 1988 року народження відпочивала з компанією та вживала алкогольні напої. В стані сп’яніння вона пішла купатися та на очах її друзів потонула. Вони зателефонували на рятувальну водолазну станцію, працівники якої й дістали жінку з води.
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