Сьогодні у Харкові «мінували» Апеляційний суд
14:52, 09 червня 2011Харьків
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Міліція шукає зловмисника
Харків. 9 червня. УНІАН. Сьогодні у Харкові близько 11.30 невідомий мобільним телефоном повідомив міліцію про замінування будинку Апеляційного суду Харківської області, розташованого в центрі міста на площі Руднєва.
Як передає кореспондента УНІАН, у зв’язку з цим робота суду була припинена, людей евакуйовано з приміщенні. Протягом двох годин спеціальні бригади у приміщенні суду шукали вибухівку.
Вибухового пристрою не було знайдено, і робота суду відновилася. Правоохоронці провадять розшуки зловмисника.
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