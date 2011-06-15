Завтра відбудеться спільне засідання колегії ОДА та активу області

Харків. 15 червня. УНІАН. У четвер, 16 червня, о 15.00 у великій залі Будинку рад (вул. Сумська,64, ІV поверх) відбудеться спільне засідання колегії обласної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, планується розглянути питання про стан фінансово-бюджетної дисципліни на підприємствах, в установах та організаціях області за 5 місяців 2011 року, про формування мережі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів на 2011 – 2012 навчальний рік, про стан готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах області в літній період 2011 року.

У порядку контролю будуть також розглянуті питання:

1. Про хід виконання рішення спільного засідання колегії ХОДА та зборів адміністративно-господарського активу області від 26 травня 2011 року «Про роботу районних державних адміністрацій щодо стабілізації і розвитку галузі тваринництва в сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення».

2. Про хід виконання рішення спільного засідання колегії ХОДА та зборів адміністративно-господарського активу області від 26 травня 2011 року «Про порядок використання коштів обласного бюджету, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва».

3. Про хід виконання спільного рішення колегії ХОДА та зборів адміністративно-господарського активу області від 29 червня 2010 року «Про стан цінової ситуації на споживчому ринку області».

4. Про стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати та внесків до Пенсійного фонду України.