У Харківському аеропорту затримано громадянина Великобританії, який намагався незаконно вивезти з України антикварні ікони

Харків. 21 червня. УНІАН. У Харківському міжнародному аеропорту затримано громадянина Великобританії, який намагався незаконно вивезти з України антикварні ікони.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, три старовинні ікони були вилучені у 45-річного іноземця під час проходження паспортного контролю.

Громадянин Великобританії намагався вивезти ікони без оформлення відповідних дозвільних документів. Затриманий порушник мав намір вилетіти рейсом №752 до Відня. Ікони він переховував у памперсах серед особистих речей.

Вартість, походження, історичну та культурну цінність вилучених реліквій визначають експерти, зазначив Д.ГОРКОЛЬЦЕВ.