У Харкові чоловік викинув з балкона свою співмешканку

Харків. 17 червня. УНІАН. На Харківщині до 8 років в’язниці засуджено 33-річного чоловіка, який викинув з балкона свою співмешканку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, подія сталася 5 січня ц.р. увечері після розпиття спиртних напоїв.

Встановлено, що близько опівночі, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на грунті ревнощів 33-річний ніде не працюючий мешканець Харкова перекинув через перегородку балкону квартири, що розташована на 8-му поверсі, свою співмешканку, 1981 року народження. Від отриманих через падіння з висоти численних тілесних ушкоджень жінка померла.



Вироком Орджонікідзевського районного суду Харкова чоловіка засуджено на 8 років позбавлення волі за скоєння злочину, передбаченого ст. 115 Кримінального кодексу України. При призначенні покарання суд урахував щире каяття засудженого, активне сприяння розкриттю злочину та явку з провиною.