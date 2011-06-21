Новим відповідальним секретарем обласного НОКУ обраний Перепелиця

Харків. 20 червня. УНІАН. Начальник Головного управління у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації Дмитро ПЕРЕПЕЛИЦЯ обраний відповідальним секретарем Харківського відділення Національного олімпійського комітету України.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, нового керівника було обрано 20 червня в ході позачергової Асамблеї Харківського обласного відділення НОК України.

У ході засідання були порушені основні питання підготовки спортсменів Харківської області до літньої Олімпіади 2012 року в Лондоні та зимової Олімпіади 2014 року в Сочі. Асамблея розглянула ряд кадрових питань, а також було затверджено бюджет Харківського відділення НОК України на 2011 рік.

Генеральний секретар НОК України Володимир ГЕРАЩЕНКО звернувся до присутніх зі словами: «Харків - спортивне українське місто. У ваших силах організувати все на найвищому спортивному рівні», - сказав він.

Також В.ГЕРАЩЕНКО висловив побажання, щоб Харківське відділення НОК з новим керівництвом, його підходами і планами на майбутнє, поставило і досягло високої мети у підготовці майбутніх олімпійських чемпіонів України. «Я впевнений, що ви докладете всіх можливих зусиль для того, щоб Харківщина і надалі славилася своїми видатними олімпійцями», - підкреслив він.