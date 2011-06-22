Металіст офіційно отримав бронзові медалі Чемпіонату України з футболу (фото)

Харків. 22 червня. УНІАН. Футбольний клуб «Металіст» офіційно отримав бронзові медалі Прем’єр-ліги України з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія вручення нагород колективу футбольного клубу, гравцям команди відбулася вчора на ОСК «Металіст». На урочистості зібралося близько 35 тисяч уболівальників.

Бронзові нагороди Чемпіонату України з футболу вручили Президент футбольної Прем’єр-ліги України Віталій ДАНИЛОВ, перший віце-президент Федерації футболу України (ФФУ) Сергій СТОРОЖЕНКО, президент обласної федерації футболу Володимир БАБАЄВ, президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ.

В.БАБАЄВ подякував гравцям «Металіста» «за самовіддану гру, велику кількість забитих м’ячів та видовищний футбол» і вручив керівництву клубу сертифікат, який засвідчує право «Металіста» брати участь у європейських та всеукраїнських турнірах нового сезону.

С.ЧЕРНОВ від імені керівництва області висловив вдячність колективу футбольного клубу, побажав «спортивної вдачі в новому сезоні» та вручив почесні грамоти й пам’ятні нагороди Харківської облдержадміністрації та Харківської облради членам колективу ФК «Металіст». Крім цього, він нагородив найвищою Почесною відзнакою Харківської облради – знаком «Слобожанська слава» - спортивного директора ФК «Металіст» Євгена КРАСНІКОВА та Генерального директора клубу Сергія ВОЛИКА.

За результатами голосування футбольних уболівальників представники всеукраїнської громадської організації «Патріоти футболу України» вручили почесну нагороду – зірку «Патріот футболу України» - О.ЯРОСЛАВСЬКОМУ.

Промовляючи на стадіоні, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ відзначив велику роль уболівальників у житті ФК «Металіст».

«Я скажу одне, основний внесок зробили ви, харків’яни. Справді, ви своїм ставленням до «Металіста», до футболу, як локомотив змушуєте мене не спати. Кожен день я чую, хто в нас буде новенький, як ми підсилимося – і я постійно біжу попереду цього локомотиву, яким ви є. Ваша любов до міста, ваша любов до «Металіста» змусили мене поставитися абсолютно по-іншому до футболу. Завдяки вам ми маємо стадіон, завдяки вам ми маємо «Металіст» - те, чому ми готові присвятити все своє життя. Я буду просити вас й надалі підтримувати свою улюблену команду», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Із ініціативи харківських уболівальників учора було ухвалене рішення щорічно 21 червня відзначати День ФК «Металіст».

Після нагородження футболісти «Металіста» під оплески та скандування вболівальників пройшли стадіоном символічне коло пошани. Футбольне свято на арені ФК «Металіст» продовжили виступи українського гурту «ТНМК» та російських зірок Юрія ШАТУНОВА та гурту «Банд’Ерос». Завершило свято піромузичне шоу над чашею футбольного стадіону «Металіст».