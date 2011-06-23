Ярославський констатує «потепління» інвестиційного клімату в Україні

Харків. 23 червня. УНІАН. Президент DCHGroup і генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ позитивно охарактеризував стан інвестиційного клімату в Україні.

Свою думку бізнесмен висловив журналістам після засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів, яка сьогодні пройшла під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

В ході засідання глава держави попросив бізнесменів дати відповідь на питання: чи влаштовує їх існуючий рівень партнерства з владою, чи потрібно вносити зміни до цих відносин, і яка інвестиційна «погода» в країні.

«Я переконаний, що ми приречені співробітничати разом і розраховувати, що ми займатимемося реформами все життя, тому що світ міняється, і сучасні виклики, котрі існують сьогодні в світі, вони також змінюватимуться. І нам потрібно буде весь час прилаштовуватися і своєчасно ухвалювати рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Свою думку щодо реформ та інвестиційного клімату в Україні висловили присутні на заході інвестори. Так, Герберт СТЕПІЧ, голова правління Raiffeisen Bank International AG, відзначив, що усвідомив зміну інвестиційного клімату в Україні після того, як побачив, що «в країні будуються нові аеропорти».

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, президент DCHGroup і генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012 (у тому числі й інвестор реконструкції Харківського аеропорту), на запитання журналістів про те, як би він охарактеризував інвестиційний клімат в Україні, відповів: «червень». Його думка, як основного учасника приватно-державного партнерства в рамках підготовки країни до Євро-2012, вельми показова, оскільки ще один з членів Ради інвесторів у ході засідання порівнював інвестиційну погоду в Україні з обнадійливим, але ще не дуже теплим березнем.

Як повідомлялося, до складу Ради вітчизняних і іноземних інвесторів В.ЯНУКОВИЧ запросив Ріната АХМЕТОВА, Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, В’ячеслава БОГУСЛАЄВАА, Вадима НОВИНСЬКОГО, Віктора ПІНЧУКА і інших великих українських інвесторів, а також ряд іноземців, що здійснили великі інвестиції в українську економіку.

Приватно-державне партнерство в рамках підготовки України до Євро-2012 - програма, що має на увазі залучення приватного капіталу до фінансування підготовки критерійних для УЄФА об`єктів інфраструктури. Найяскравіше виявилася в Харкові, де приватний інвестор (О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ) узяв на себе відповідальність щодо часткового фінансуванню реконструкції стадіону «Металіст», а також повного фінансування реконструкції аеровокзального комплексу Міжнародного аеропорту «Харків», тренувальної бази «Металіст» і п`ятизіркового готелю на площі Свободи. Всього в підготовку Харкова до турніру О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ інвестував понад 260 млн. дол.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА