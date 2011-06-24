У Харкові затримана злочинна група з колишніх правоохоронців

Харків. 24 червня. УНІАН. Працівниками внутрішньої безпеки МВС України виявлено групу осіб з ознаками організованої злочинної групи, до складу якої входили колишні працівники податкової, МВС та інших правоохоронних органів

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, після отримання в суді дозволів на здійснення необхідних обшуків, протягом останніх днів були затримані кілька фігурантів.

Одночасно в різних місцях міста (в офісах приватних фірм, помешканнях фігурантів та їхньому автотранспорті) працівниками Департаменту внутрішньої безпеки МВС України та відділу внутрішньої безпеки в Харківській області СВБ ГУБОЗ МВС України було проведено понад 20 обшуків.

В результаті цих заходів було вилучено біля 1 млн. 600 тис. грн., велика кількість бухгалтерської документації, печаток фіктивних підприємств Харкова та Києва, факсиміле підписів їхніх керівників та незаповнені бланки фірм з підписами керівників.

Крім того, під час обшуків було вилучено велику кількість комп’ютерних системних блоків, ноутбуків, носіїв інформації, мобільних телефонів та sim-карток.

До слідчого управління ГУМВС України в Харківській області з офісів були доставлені громадяни, з яких вісім затримані в порядку ст. 115 КПК України. Крім того, накладено арешти на банківські рахунки приватних фірм.