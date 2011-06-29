Близько 40 директорів харківських підприємств стали «невиїзними»

Харків. 29 червня. УНІАН. На Харківщині за рішенням суду 38 керівників підприємств, які не виплачують заробітну плату, тимчасово позбавлені права виїзду за кордон.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Крім цього, в області порушено 18 кримінальних справ за невиплату заробітної плати та внесків до Пенсійного Фонду України.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині із початку червня 2011 р. загальна заборгованість із виплати заробітної плати в області зменшена на 31,0% (на 52,0 млн. грн.) і станом на 24 червня становила 116 млн. грн., в тому числі на економічно активних підприємствах – 92,6 млн. грн. Борг підприємств Харківської області перед Пенсійним фондом станом на середину червня становив 31,8 млн. грн. За даними заступника голови Харківської облдержадміністрації Ігоря ШУРМИ, заборгованості з виплати зарплати в бюджетних установах Харківської області немає.