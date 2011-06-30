На Харківщині започатковують ще дві медичні програми

Харків. 30 червня. УНІАН. У 2012 році в Харківській області буде реалізована програма з безоплатного лікування аденоми простати пацієнтам, до яких належать ветерани, інваліди та учасники бойових дій.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА.

«При зустрічах з людьми, які проживають у сільській місцевості, я чую одну з найбільших скарг власне на цю хворобу. Ветерани війни, інваліди та учасники бойових дій не мають можливості прооперуватися у зв’язку з відсутністю грошей. Тому з’явилось рішення реалізувати цю програму, яка буде стартувати у наступному році», - сказав І.ШУРМА.

Також він повідомив, що цього року в області починає діяти програма профілактики та боротьби з раком молочної залози. «Сьогодні, - сказав І.ШУРМА, - вже закуплено обладнання на суму 3 млн. грн., яке буде розподілено в 10 міжрайонних центрів, де будуть проводитись безоплатні медичні огляди для мешканок регіону».