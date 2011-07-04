На Харківщині впроваджено систему «Телекард»

Харків. 4 липня. УНІАН. Харківська область обрала інноваційних шлях розвитку служби екстреної медичної допомоги.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, на цьому наголосив під час відеоконференції «Реформа медичного обслуговування громадян» заступник голови облдержадміністрації Ігор ШУРМА.

За його словами, обравши інноваційних шлях, у цій сфері Харківщина вже зробила перші кроки.

«Навіть якщо швидка приїжджає на виклик вчасно, фельдшеру не завжди вистачає кваліфікації для того, щоб допомогти хворому. Тому ми запровадили в області систему «Телекард», яка дозволяє оперативно робити обстеження серця та надсилати їх результати спеціалістам у Харків. Крім того, у нас діє система GPS‑навігації на автомобілях «швидкої» для миттєвого визначення маршруту руху на виклик», - сказав І.ШУРМА.