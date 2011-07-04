Погода у вівторок

Харків. 4 липня. УНІАН. Завтра в Україні очікуються дощі, місцями грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у західних областях вітер буде північно-західним, 5-10 м/с, температура вночі 6-11°, вдень 14-19°, на Закарпатті до 22°; на високогір`ї Карпат протягом доби 5-10° тепла.

На решті території України вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 19-24°, у Криму та Приазов`ї до 26°.

У Київській області у вівторок очікуються короткочасні дощі (вночі місцями), грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 22-24° (в районі Одеси, Ялти, Феодосії та Алушти 16-18°), у Дніпрі біля Києва 20°.