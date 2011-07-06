Польща зацікавлена в пришвидшенні лібералізації візового режиму з Україною

Харків. 6 липня. УНІАН. Польща під час головування в Раді Європейського Союзу прагнутиме до прогресу в переговорах про лібералізацію. візового режиму з Україною.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН сказав Генеральний консул Республіки Польща у Харкові Ян ГРАНАТ.

«Польща бажає, щоб в рамках «Східного партнерства» розвивався процес підписання угод про асоціацію, створення сфер вільної торгівлі. Ми будемо прагнути до прогресу в переговорах про візову лібералізацію», - сказав він.

Я.ГРАНАТ зазначив, що питання візового режиму Шенгенської зони вирішуються в Брюселі, але зі свого боку Польща однозначно виступає за полегшення механізму отримання візи.

«Переговори ведуть наші компетентні органи на рівні Брюселі. Шенгенський договір, у якому ми беремо участь, має свої режими. Звичайно, Польща буде якоюсь мірою впливати на те, щоб можна було, якщо не буде перспективи взагалі зняти візовий режим, полегшити його», - зазначив він.

Я.ГРАНАТ наголосив, що існує багато механізмів полегшення візового режиму. Зокрема він назвав можливість спільного митного та прикордонного контролю, можливість зниження вартості візи та видавання багаторазових і довготермінових віз, розширення мережі візового обслуговування. За словами Генконсула, щодо деяких із цих шляхів візової лібералізації наразі ведуться переговори.Я.ГРАНАТ додав, що під час фінальної частини Євро-2012 з футболу можна очікувати полегшення процедури отримання візи. «Полегшення під час Євро-2012: ми підготуємося до того, щоб швидко обслуговувати потік людей, які братимуть участь у цьому заході», - зауважив Генконсул.

«Ми підтримуємо співробітництво України з ЄС», - підкреслив Я.ГРАНАТ.