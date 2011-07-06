Українські компанії отримали інвестиційні пропозиції - Сапронов

Харків. 6 липня. УНІАН. Всі українські компанії, які брали участь в Інвестиційному салоні «Харків-2011» і презентували свої стратегії, вже отримали інвестиційні пропозиції та розпочали роботу над їх реалізацією.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

При цьому він зазначив, що реальному приходу інвесторів та іноземних компанів сприятиме зниження рівня корупції в країні.

«Всього в роботі Інвестиційного Салону взяли участь шість великих компаній з різних регіонів України. Як виявилося, іноземні учасники - інвестиційні групи, банки і фонди прямого інвестування, які є інституційними фінансовими інвесторами, більше уваги приділяють конкуренції в галузі та створенню сильної стратегії, тоді як безпосередніх інвесторів, які мають наміри особисто вести бізнес в Україні, найбільше турбує проблема корупції в країні. Знижуючи рівень корупції, ми зможемо залучити не тільки інституціональних інвесторів, але й невеликі компанії, зацікавлені в конкретних інвестиційних проектах», - сказав Ю.САПРОНОВ.