Прибічники Авакова заявляють, що на них напали - ЗМІ

Харків. 6 липня. УНІАН. Представники Фонду громадянськихініціатив Арсена АВАКОВА заявляють, що їх побили невідомі.

Про це повідомляє інформагентство Status guo з посииланням на члена обласного бюро ВО «Батьківщина» Андрія ІЛЬГОВА.

За його словами, це сталося сьогодні, коли двоє прибічників А.АВАКОВА «несли реквізит (труну з українським «правосуддям») для використання його під час акції на підтримку Юлії ТИМОШЕНКО». Згідно з повідомленням, «до співробітників фонду підбігли двоє молодих людей, побили їх і відібрали реквізит». За словами А.ІЛЬГОВА, була викликана міліція, і оперативній групі, яка прибула, передали відео з камер спостереження, на якій зафіксований момент нападу.

В Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Харківській області агентству SQ повідомили, що міліція шукає нападників. Постраждалі відправлені до лікарні на обстеження.