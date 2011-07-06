Харків. 6 липня. УНІАН. Законопроект про спрощену систему оподаткування враховує інфляційні процеси в економіці.

Так заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ прокоментував законопроект, який Верховна рада України планує розглянути цього тижня, повідомляє сайт ОДА.

«Диференціація всіх платників єдиного податку на чотири категорії з прив`язкою до мінімальної зарплати не тільки дозволить різним категоріям «єдиноподатників» платити більше або менше в залежності від річного обігу, а й буде враховувати інфляційні процеси в економіці», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Також згідно із законопроектом, - додав він, - «юридичні особи зможуть відносити до валових витрати на придбання у платників єдиного податку товарів, робіт і послуг, тобто враховано думку підприємців та запропоновані зміни у початково прийнятий Податковий кодекс».