Стадіон Динамо прийматиме Євро-2012

Харків. 7 липня. УНІАН. Харківський стадіон «Динамо», розміщений у парку Горького, повернуто до програми підготовки до Євро-2012.

Рішення задіяти одну з найстаріших спортивних арен міста в ході Чемпіонату Європи з футболу 2012 року ухвалено на 8-й сесії Харківської міськради, яка внесла зміни до міської цільової програми з підготовки та проведення фінальної частини Турніру.

Стадіон «Динамо» входив до програми підготовки до Євро-2012, алеу вересні 2010 року був виключений з неї у зв`язку з тим, що колишні орендарі в особі ФК «Харків» не займалися реконструкцією арени.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2011 року генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ досяг домовленостей з керівництвом товариства «Динамо» про реконструкція цього відомчого стадіону і оголосив про вкладення в нього 5 млн. грн.

Завдяки оновленню стадіон «Динамо» зміг прийняти ігри національної першості за участю «Металіста» в травні 2011 року і розглядається як база для використання однією з команд-учасників Євро-2012.