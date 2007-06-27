У метро, кинувшись під потяг, загинув пасажир

Харків. 27 червня. УНІАН. Сьогодні у Харківському метрополітені загинув пасажир, кинувшись під колеса потягу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує веб-сайт міського метрополітену.

Трагічна подія сталася о 16 год. 05 хв. при в`їзді потягу на станцію «Радянська». Станція «Радянська» була одразу закрита на вхід і пересадку пасажирів. О 16 год. 55 хв. труп пасажира був витягнутий з-під потягу. Щ 17 год. 01 хв. всі станції Холодногірсько-Заводської лінії були відкриті для прийому пасажирів.

За попередніми даними, чоловік вчинив самогубство. Відповідні органи займаються розслідуванням обставин.