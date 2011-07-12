На порушників законодавства про охорону праці наклали штраф

Харків 12 липня. УНІАН. Оштрафовано порушників законодавства про охорону праці.

Про це поінформував заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА, повідомляє сайт ОДА.

За його словами, територіальне управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Харківській області провело перевірку КП «Харківська обласна філармонія» щодо додержання законодавства в частині промислової безпеки, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

В ході перевірки в філармонії було встановлено низку порушень: служба охорони праці не підпорядковується безпосередньо керівнику (роботодавцю), керівники підрозділів закладу (крім членів постійно діючої комісії) допущені до роботи без проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ведеться з порушеннями, первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводяться інженером з охорони праці, а не безпосереднім керівником робіт або начальником структурного підрозділу.

Крім того, інструкції з охорони праці не переглянуті у встановлені терміни (з 2005 року), в комісію підприємства з перевірки знань з питань охорони праці не входить представник профспілки, працівники допущені до роботи без проведення інструктажів з електробезпеки, не складено положення про службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд. Не ведеться також журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструмента та допоміжного обладнання до нього.

І.ШУРМА повідомив, що за порушення законодавства про охорону праці начальника управління №1 ВАТ «Трест Житлобуд-1» С.КАЛІНІЧЕНКА, заступника директора з АГР М.ТУРПИТЬКА та інженера з охорони праці М.ЖУКЕВИЧА притягнуто до адміністративної відповідальності – штрафу.