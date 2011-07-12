Ірак не розрахувався перед Україною за поставлені БТР – Добкін

Харків. 12 червня. УНІАН. Іракська сторона не розрахувалася за поставлені 26 машин БТР-4, машини технічного обслуговування і тренажери для екіпажів, вироблених в Україні у рамках «іракського контракту».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, говорячи про погашення боргів із заробітної плати на ДП «Завод ім. Малишева», яке виконувало це замовлення.

«Іракський контракт» виконується, але, на жаль, гроші за поставлене озброєння в Україну ще не прийшли», - сказав М.ДОБКІН.

При цьому він підкреслив, що контракт виконується згідно з планом.

Як передавав УНІАН, наприкінці травня 2011 року у порт Ум-Касср Республіки Ірак прибув корабель з українською військовою технікою. За словами генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» Дмитра САЛАМАТІНА, 29 травня там відбулося розвантаження 26-ти БТР-4, а також машин технічного обслуговування і тренажерів для екіпажів, вироблених в Україні у рамках іракського контракту.

Наприкінці 2009 року Україна та Ірак підписали контракт на поставку 420 машин БТР-4 на загальну суму 457,5 млн. дол. Також іракська сторона замовила в Україні 6 літаків АН-32Б.

На знімку: БТР-4, які Україна виготовляє для Іраку.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА