В Ізюмському районі розбилися дельтапланеристи

Харків.15 липня. УНІАН. На Харківщині внаслідок падіння саморобного планера загинули двоє людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, трагедія сталася 13 липня близько дев’ятої ранку неподалік від села Топальське Ізюмського району.

За кермом дельтаплана перебував був його власник 26-річний приватний підприємець, мешканець Ізюма. За попередніми висновками, він не зміг обрати небезпечну висоту та, не впоравшись із керуванням, допустив зіткнення з деревом. Пілот та його пасажирка, 23-річна жителька селища Топальське, загинули на місці.

Саморобний надлегкий летальний апарат був сконструйований за типом мотодельтаплана, сертифікат та реєстрація летального апарату відсутні, повідомили у ВЗГ.