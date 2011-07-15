На Харківщині під час руху вибухнув автомобіль

08:30, 15 липня 2011
Харьків
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Перевозив балони з газом

Харків. 15 липня. УНІАН. Сьогодні близько третьої ночі в селищі Васищеве Харківського району під час руху загорівся та вибухнув автомобіль ВАЗ-2107, який перевозив балони зі скрапленим газом.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа була ліквідована трьома підрозділами рятівників о 03.45.

Внаслідок пожежі водій легковика отримав опіки 80% тіла і знаходиться в опіковому центрі Харкова. Причини загоряння з’ясовують правоохоронні органи.

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