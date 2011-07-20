На Харківщині протягом доби втопилося 4 людей

Харків. 20 липня. УНІАН. Протягом останньої доби на водоймах Харківщини втопилися 4 особи.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

Нещасні випадки трапилися в селі Гадяч Красноградського району, в селищі Безлюдівка та Затишшя Харківського району, а також у Харкові біля Лопанської плотини.

В Гадячі потонув чоловік 1958 року народження, в Затишші – чоловік 1978 року народження. Тіла загиблих підняті на поверхню. У Харкові потонули чоловіки віком 30 та 60 років. Їхні тіла планується сьогодні підняти на поверхню.

Головною причиною цих нещасних випадків стало необережне поводження під час купання та ігнорування правил відпочинку на воді.