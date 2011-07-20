У Соболівці три дні поспіль хтось палив хати на одній вулиці

Харків. 20 липня. УНІАН. Із 17 по 19 липня в селі Соболівка Куп’янського району Харківської області сталися чотири пожежі на одній і тій же вулиці - Лісній.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, горіли приватні будинки та господарчі споруди в радіусі 25 метрів.

Усі пожежі були ліквідовані пожежно-рятувальними підрозділами з Куп’янська.

У ході проведення дізнання було з’ясовано, що всі пожежі трапились з причини занесення відкритого вогню. Матеріали по пожежам направлені до райвідділу міліції.