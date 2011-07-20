Сапронов знає рецепт подолання тіньової економіки

Харьков. 20 июля. УНИАН. Преодоление теневой экономики должно стать задачей общегосударственного масштаба, а не только отдельно взятого региона.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом заявил заместитель губернатора Юрий САПРОНОВ, комментируя обороты теневой экономики в Харьковской области, являющиеся одними из самых высоких в Украине.

Экономист отметил, что, по данным Государственной налоговой службы, в теневой экономике сегодня задействовано 20-25% средств крупного и среднего бизнеса Украины, что наносит большие потери для бюджета.

«Налоговики подчеркивают, что наибольшие обороты теневой экономики именно на Харьковщине, как одном из достаточно экономически развитых регионов страны. У нас оборачивается около 16,7% общего объема нелегального бизнеса. Все предприятия, которые таким образом «минимизируют» налоги, имеют оборот свыше 1 млн. грн., то есть потери для бюджета от такой теневой деятельности огромны», - сказал Ю.САПРОНОВ.

«На региональном уровне, - заявил он, - мы своими силами боремся с подобными «горе-минимизаторами».

Но для качественного изменения ситуации, считает замгубернатора области, «необходимо принимать законы о борьбе с теневой занятостью, выплатой зарплаты «в конвертах», проводить работу по предупреждению образования фиктивного налогового кредита не в отдельно взятом регионе, а по всей стране».

«Теневая экономика, - подчеркнул Ю.САПРОНОВ, - это гиря, которая не дает Украине двигаться вперед, и бороться с ней нужно системно и последовательно, согласно букве закона».

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службе Государственной налоговой службы Украины, сегодня в тени находятся от 10% до 17% средств среднего и крупного бизнеса страны. Самые большие обороты средств нелегального бизнеса имеются в Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях и в Киеве. При этом рекордный удельный вес предприятий с оборотом свыше 1 млн. грн., которые минимизируют налоговые обязательства, - в Харьковской области, где они составляет 16,7% от общего оборота. Также значительной является доля теневого сектора в региональной экономике Одесской (15,2%) и Черкасской (13,4%) областей.

В первой половине этого года в Харьковской области была осуществлена одна из инициатив облгосадминистрации – опубликование на бигбордах списков предприятий, выплачивающих своим работникам заработную плату ниже установленного государством уровня. По данным Ю.САПРОНОВА, «доски позора» на первом этапе борьбы с зарплатами «в конвертах» принесли бюджету области дополнительных 7,2 млн. грн. Инициатива Харькова была отмечена на правительственном уровне.