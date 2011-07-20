У Ватутіному збудують амбулаторію вартістю в 2 млн. грн.
14:35, 20 липня 2011Харьків
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Шурма: це унікальний проект
Харків 20 липня. УНІАН. У селі Ватутіне Нововодолазького району буде побудовано сільську лікарську амбулаторію нового типу.
Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ШУРМУ.
За його словами, згідно з проектом, в одному будинку буде розміщено безпосередньо лікарську амбулаторію та житло для медичних працівників.
«Це унікальний проект, аналогів якому в Україні немає. Завдяки зусиллям Харківської облдержадміністрації з державного бюджету буде виділено 1,9 млн. грн. і реалізація цього проекту стане можливою», - сказав І.ШУРМА.
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