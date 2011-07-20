У Харкові з вікна багатоповерхівки випала 2-річна дитина

Харків. 20 липня. УНІАН. У Московському районі Харкова з вікна квартири, розташованої на другому поверсі, випала дівчинка, якій виповнився рік і вісім місяців.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в харківській області.

27-річна мати дівчинки одразу викликала медиків. Дитину із закритою черепно-мозковою травмою та забиттям грудної клітини досправили до лікарні. На даний момент стан її здоров’я задовільний.

Правоохоронці проводять перевірку всіх обставин надзвичайної події.