У Харкові з вікна багатоповерхівки випала 2-річна дитина
14:43, 20 липня 2011Харьків
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Стан здоров’я дівчинки задовільний
Харків. 20 липня. УНІАН. У Московському районі Харкова з вікна квартири, розташованої на другому поверсі, випала дівчинка, якій виповнився рік і вісім місяців.
Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в харківській області.
27-річна мати дівчинки одразу викликала медиків. Дитину із закритою черепно-мозковою травмою та забиттям грудної клітини досправили до лікарні. На даний момент стан її здоров’я задовільний.
Правоохоронці проводять перевірку всіх обставин надзвичайної події.
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