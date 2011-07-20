Влада повертається обличчям до малого та середнього бізнесу?

Харків. 20 липня. УНІАН. До кінця 2015 року Харківська облдержадміністрація планує на 31% збільшити обсяг продукції, реалізованої малими та середніми підприємствами.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

«До кінця 2015 року ми плануємо збільшити обсяг реалізованої малими та середніми підприємствами продукції в регіоні на 31%, за рахунок чого буде досягнутий позитивний фінансовий результат від діяльності підприємств, підвищиться роль малого підприємництва в економічних процесах і збільшаться надходження до бюджету області», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він наголосив, що результатом від реалізації Програми сприяння малому підприємництву в Харківській області на 2011-2015 роки має стати не кількісне збільшення кількості підприємців, а якісне поліпшення показників їхньої діяльності.