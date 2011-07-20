Харків. 20 липня. УНІАН. Голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ привітав аграріїв Харківщини з намолотом першого мільйону тонн зерна врожаю 2011 року.

Текст привітання розміщений на офіційному сайті облради.

«Щиро вітаю вас з намолотом першого мільйону тонн зерна врожаю 2011 року», - йдеться у поздоровленні. - Продовжуючи славні хліборобські традиції краю, ви докладаєте максимальних зусиль для зміцнення аграрного сектору економіки Харківщини та робите значний внесок у забезпечення продовольчої безпеки держави.

Ваше дбайливе і поважне ставлення до хлібної ниви, відповідальна та сумлінна праця по праву виводить вас на почесне місце в авангарді вітчизняної сільськогосподарської галузі.

Від депутатського корпусу обласної ради хочу висловити щиру вдячність за вашу важку працю. Харківська обласна рада уважно стежить за ходом польових робіт в регіоні, і готова завжди прийти на допомогу аграріям, захистити нашого сільгоспвиробника.

Бажаю усім вам успішного завершення жнив та щедрого врожаю, здоров’я, щастя та добробуту».