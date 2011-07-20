У Жихарі 16-річна дівчина 4 дні ночувала на кладовищі
18:04, 20 липня 2011Харьків
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МВС: непорозуміння з рідними
Харків. 20 липня. УНІАН. У селі Жихар Харківського району правоохоронці затримали 16-річну дівчину, яка, переховуючись від рідних, чотири дні ночувала на місцевому кладовищі.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.
Правоохоронці встановили, що дівчина не має батьків та її виховує 75-річний дідусь, з яким у неї часто трапляються суперечки.
Наразі дівчину передано до міського притулку для дітей. Представники служби зі справ дітей місцевої адміністрації вирішують питання щодо доцільності подальшого перебування дівчини на вихованні у дідуся.
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