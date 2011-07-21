Швидку допомогу виведуть в окремий підрозділ - Шурма

Харків 21 липня. УНІАН. З наступного року служба швидкої невідкладної допомоги Харківської області буде виведена в окремий підрозділ.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав в інтерв’ю газеті «Слобідський край» заступник губернатора Ігор ШУРМА.

За його словами, створення служби екстреної допомоги пройде в рамках реформи медичної галузі.

«Ми маємо максимально скоротити час від отримання виклику до приїзду «швидкої» до адресата. Раніше виклики на комутаторі приймав один диспетчер, додзвонитися було дуже важко. Якщо це вдавалося, було невідомо, коли приїде машина, тому що диспетчер зв’язувався зі «швидкою» по рації – а вона або відключена, або поза зоною…», - пояснив І.ШУРМА.

Сьогодні, розповів він, «ми в Харківській області запровадили систему супутникової навігації. Супутник відразу показує відстань від місця виклику до найближчої бригади «швидкої». З моменту виклику до передачі сигналу на машину проходить менше секунди. Місцезнаходження кожної «швидкої» видно на екрані. Найменше відхилення від маршруту фіксується. Якщо машина не на зв’язку, це означає, що бригада ухиляється від виконання своїх обов’язків. За це ми навіть звільнили дві бригади «швидкої»: лікарів, медсестер, водіїв. Завдяки системі навігації нам вдалося скоротити час приїзду на виклик до 10 хвилин у Харкові».

Наше завдання сьогодні, наголосив І.ШУРМА, - зробити так, щоб у сільській місцевості «швидка» приїжджала до хворого за 20 хвилин».

За його інформацією, минулого року з обласного бюджету було виділено 1,8 млн. грн.. на облаштування швидких системою навігації. В цьому році було виділено 1 млн. грн. для того, щоб усі притрасові лікарні та всі районні центри були оснащені цією системою. У 2012 році системою облаштують останні 6 районів області.

«Крім того, з наступного року ми всю службу швидкої невідкладної допомоги будемо виводити в окремий підрозділ. Тобто районні відділення «швидкої» об’єднаються в окрему службу з центром в Харкові. Це дасть можливість стерти територіальні кордони: на виклик у районі виїжджатиме не районна машина, а та, яка знаходиться найближче. Бо часом буває так, що до селища одного району з сусіднього доїхати швидше, ніж з районної лікарні.

Наступний наш крок на шляху реформування служби «швидкої» – оснащення машин системою «Телекард». Сьогодні дуже багато людей потерпають від серцево-судинної патології. Для того щоб встановити діагноз, потрібно зробити кардіограму. Система «Телекард» дозволяє оперативно провести обстеження будь-якому лікарю, який не є фахівцем з серцево-судинних захворювань. Результати обстеження миттєво передаються в одну з харківських лікарень, де спеціаліст встановить діагноз і дасть поради щодо лікування», - повідомив І.ШУРМА.