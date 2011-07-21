Матч Металіста з Таврією можна переглянути в ресторані

Харків. 21 липня. УНІАН. Керівництво ФК «Металіст» нагадує уболівальникам, що з цього сезону всі виїзні поєдинки харківського клубу можна дивитися в затишному ресторані стадіону «Металіст», який розташований на 3-му поверсі Віп-прибудови (Західна трибуна).

«Вишукана кухня, страви від шеф-кухаря, великий вибір алкогольних напоїв та сюрпризи від ФК «Металіст» чекають вас», - повідомляє прес-служба клубу.

У програмі вечорів:перегляд футболу на плазмах та великому проекторі, конкурс прогнозів з цінними подарунками, настільний футбол, аукціон лотів від гравців ФК «Металіст» та багато іншого.Постійним відвідувачам пропонується накопичувальна знижка.

Наступний матч, який «Металіст» проводить у Сімферополі з «Таврією», відбудеться з 23 липня, початок - о 19.00. Ресторан починає свою роботу з 17.30.