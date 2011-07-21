Харківський метрополітен до Євро-2012 випустить нові жетони
Кернес дав «добро»
Харків. 21 липня. УНІАН. Харківський метрополітен у рамках підготовки до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року випустить нові жетони.
Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на директора КП «Харківський метрополітен» Михайла КАРАМШУКА.
За його словами, нові жетони планується випустити до кінця 2011 року.
М.КАРАМШУК зауважив, що на них будуть зображені визначні пам’ятки Харкова. Дизайн жетонів уже узгоджено з Харківським міським головою Геннадієм КЕРНЕСОМ.
Довідка УНІАН. Харківський метрополітен другий за кількістю станцій і довжині ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній становить близько