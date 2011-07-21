Чернов говорив з послом Австрії про АПК, науку і держбуд

Харків. 21 липня. УНІАН. Голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Австрія в Україні Вольфом Дітріхом ХАЙМОМ, який перебуває сьогодні з візитом у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, С.ЧЕРНОВзвернув увагу дипломата на значний аграрний потенціал Харківської області.

«Сьогодні Харківська область збирає врожай. Намолочено перший мільйон тонн, при тому, що ранні зернові зібрані з 50% площ. Величезний сировинний потенціал аграрного сектору області потребує глибокої переробки та сучасних технологій, якими володіють наші австрійські колеги», - поінформував С.ЧЕРНОВ.

Крім того, він зазначив, що між вищими навчальними закладами Харківської області та Австрії склалися партнерські взаємини. «Сім вищих навчальних закладів активно співпрацюють з австрійською стороною. Харківщина залишається лідером Україні в багатьох галузях, у тому числі, в освітній та науково-технічній. Це величезний потенціал, який ще до кінця не розкритий», - підкреслив голова облради.

Також С.ЧЕРНОВ висловив зацікавленість австрійським досвідом державного будівництва, зокрема, організацією влади на місцях. «Президент України Віктор

ЯНУКОВИЧ розпочинає реформування влади на місцях і адміністративного устрою, спрямоване на децентралізацію влади та посилення місцевого самоврядування. Ми проводимо консультації, щоб знайти ефективну модель регіонального управління», - сказав С.ЧЕРНОВ.

У свою чергу посол зазначив, що окремі галузі, якими особливо сильний Харківський регіон мають важливе значення для двосторонніх відносин між Австрією та Україною, а також у відносинах України з іншими країнами Європейського Союзу. «Наше майбутнє, яке ми все більше пов`язуємо з глобалізацією, дуже залежить від розвитку науки і технологій, якими так сильний Харків», - зазначив Вольф ХАЙМ.

Він підкреслив, що в Харкові найбільша кількість вузів та наукових установ, які співробітничають з австрійською вищою школою, і висловив переконання в подальшому розвитку співпраці як у сфері науки і технологій, так і в аграрній та переробній галузях.

У зустрічі з послом Австрії також взяв участь заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.

Фото сайту ХОДА