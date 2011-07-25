Маркевич: вийшла бойова гра
Тренер про матч із Таврією
Харків. 25 липня. УНІАН. Головний тренера ФК «Металіст» Мирон Маркевич на післяматчевій прес-конференції прокоментував гру свого клубу із сімферопольською «Таврією», яка закінчилася внічию 1:1.
- Бойова гра вийшла. Ми віддали ініціативу в першому таймі, а в другому внесли корективи, і гра дещо змінилася. Особливо в другій половині тайму було у нас декілька моментів. Треба було, звичайно, їх реалізовувати. Але, я вважаю, результат справедливий, команди повністю віддали себе грі. Можливо, не все виходило, але бойовий настрій був.
Результатом не задоволені?
Повторюся, вважаю, що нічия - закономірний рахунок.
Що з Тайсоном?
Гадаю, незабаром він буде готовий.
Прокоментуйте заміни Крістальдо на Ткачова, і Вільягри на Воробея?
Вільягра попросив заміну, отримав пошкодження. Ну, а Ткачов вийшов і освіжив гру, були два моменти, які ми не реалізували. Вважаю, він вдало увійшов до гри.
Як тренер збірної в недавньому минулому, прокоментуйте гру Назаренка і Калініченка?
Це кваліфіковані футболісти, відчувається, що їхній клас високий і вони добре вписалися в гру «Таврії».