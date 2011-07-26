Харків з робочим візитом відвідає керівництво Татарстану - Сапронов

Харків. 26 липня. УНІАН. Восени цього року очікується візит до Харкова вищих посадових осіб Республіки Татарстан.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в понеділок повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.

«Восени, якщо все буде добре, намічається візит у Харківську область або Президента Татарстану Рустама МІННІХАНОВА, або Прем`єр-міністра Ільдара ХАЛІКОВА», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він зазначив, що візит пов`язаний з налагодженням зв`язків між регіонами в галузі промисловості.

«Візит делегації Татарстану був достатньо плідним. Великий інтерес татарської делегації викликали наші промислові підприємства. Це і ФЕД з тим ноу-хау, яке є по нанотехнологіях, по металоріжучому інструменту, і продукція «Електротяжмашу» та «Турбоатома», є точки дотику з Харківським авіазаводом», - сказав заступник губернатора.

Ю.САПРОНОВ також він відзначив, що Харківська область, згідно з низкою договорів, з різним ступенем інтенсивності співпрацює з понад 20 адміністративними суб`єктами Російської Федерації.