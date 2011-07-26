Ярославський вклав у підготовку до Євро-2012 вже $265 млн.

Харків. 26 липня. УНІАН. Власник групи DCH та футбольного клубу «Металіст», генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ на сьогодні вклав у підготовку об’єктів до майбутньої континентальної першості 265 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, цю суму підтвердив сам інвестор в інтерв`ю «Комсомольской паравде в Украине». Газета розпочала спецпроект «Харківська область - Енциклопедія незалежної України», центральний розділ якого присвячений підготовці до Євро-2012 та ролі в ній приватного інвестора О.ЯРОСЛАВСЬКОГО.

В інтерв’ю бізнесмен назвав стан підготовки єврооб’єктів у Харкові, зокрема відповівши на запитання, чому вкладає такі великі гроші у проекти, які не забезпечать очевидний прибуток у близькому майбутньому.

За його словами, сьогодні «найактивніші роботи тривають в аеропорту (реставрується старий термінал і будується тимчасовий, реконструюється ееродром), на будівництві 2-ї черги тренувальної бази і на спорудженні готелю – 5-зіркового Kharkiv Palace- ред.)».

«Для мене проекти Євро-2012 - це перш за все соціальні інвестиції, - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, відповідаючи на запитання, як ставиться до того, що термін окупності проектів такого масштабу традиційно становить кілька десятиліть. - Тому термін окупності не головне. Головне, що є аеропорт, куди приємно прилетіти. Є стадіон, на якому можна прийняти найпрестижніші матчі. Буде готель, рівного якому в Європі ще треба буде пошукати. А значить, є ще більше підстав пишатися Харковом».

За словами інвестора, найбільше його коштів укладено в такі об’єкти інфраструктури до Євро-2012, як стадіон «Металіст» (близько 35 млн. дол.), Міжнародний аеропорт «Харків» (понад 90 млн. дол.), 5-зірковий готель Kharkiv Palace(100 млн. дол.).В своєму інтерв’ю О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ назвав також конкретні дати здачі в експлуатацію обєктів до Євро-2012 у Харкові, за які він відповідальний.

На знімках: (внизу) стадіон «Металіст» та новий аеровокзал Міжнародного аеропорту «Харків», інвестором реконструкції яких є О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА